EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Panamá Oeste: juego 2 de la serie semifinal del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La actividad en las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa este martes. Panamá Metro y Panamá Oeste salen nuevamente al terreno de juego del estadio Mariano Rivera de La Chorrera para el segundo partido de su serie que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estas son las alineaciones que ambos equipos presentan en este encuentro.

Después de ganar el primer partido, los 'Vaqueros' de Oeste intentarán mantener el buen momento y sumar una victoria que les deje rápidamente a dos triunfos de llegar a la final. No obstante, los 'Metrillos' quieren evitar eso, igualar la serie y obligar a que la pugna se defina después de las fiestas de Carnaval.

Sigue las acciones de ese encuentro a través de este minuto a minuto. Además informaremos sobre lo que ocurra en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce donde Chiriquí y Coclé juegan el segundo partido de su semifinal.

Así van las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera la serie 1-0.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 1-0.

Resultados

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.