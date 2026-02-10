Béisbol Juvenil 2026 | Fedebeis anuncia a Dereck Gómez como el lanzador del año

Sintoniza el segundo partido de la serie semifinal entre Panamá Metro y Panamá Oeste, el martes 10 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dejó actuaciones memorables tanto en el montículo como a la ofensiva, consolidando a una generación de peloteros que marcaron diferencia a lo largo del torneo.

Entre ellos, el gran protagonista fue el coclesano Dereck Gómez, elegido como Lanzador del Año 2026, tras los resultados del voto ponderado revelados por Fedebeis.

De acuerdo con el informe oficial, Gómez se impuso gracias a la sumatoria de los votos de la prensa deportiva, la afición —que participó a través de redes sociales— y la Junta Directiva de Fedebeis. El derecho terminó la Ronda Regular con marca perfecta de 6-0, destacando por su baja efectividad y por guiar a Coclé como uno de los equipos más sólidos del certamen.

En la votación final, Dereck Gómez obtuvo el 36.92%, superando a Cristian González, quien alcanzó el 32.22%, mientras que Joshua Martínez finalizó en la tercera posición con 11.57%.

Luis Aranda, el bate más temido del torneo

En el plano ofensivo, el receptor Luis Aranda, de los Vaqueros de Panamá Oeste, fue la gran figura al coronarse como Campeón Bate del campeonato, con un extraordinario promedio de .455, producto de 35 imparables en 77 turnos. Su regularidad y poder lo convirtieron en una pieza clave para su novena.

Muy cerca quedó el bocatoreño Jael Escobar, quien firmó una notable actuación ofensiva con .448 de promedio, tras conectar 26 hits en 58 visitas al plato, reafirmando su calidad con el madero.

Además, Aranda también lideró el torneo en carreras empujadas, con 22 remolques, superando por una a Aníbal Sánchez de Coclé, quien finalizó con 21 impulsadas.

Líderes en bateo de poder

El campeonato también tuvo protagonistas en los batazos de largo alcance. En dobles, el líder fue Néstor Ramos, con 9 conexiones de dos bases. En triples, destacó Haiján Hernández, de Occidente, con 4.

El título de jonrones fue para Jean Rodríguez, de Panamá Oeste, con 3 cuadrangulares, mientras que en bases robadas, Ricardo Acosta de Coclé dominó con 21 estafas, siendo el jugador más veloz del torneo.

Defensa de élite en el Nacional Juvenil

El informe de Fedebeis también resaltó el alto nivel defensivo mostrado durante el campeonato. Varios jugadores alcanzaron el porcentaje perfecto de 1.000 en sus posiciones:

Receptor: Eduardo Rodríguez (Panamá Este)

Eduardo Rodríguez (Panamá Este) Segunda Base: Joel Rodríguez (Chiriquí)

Joel Rodríguez (Chiriquí) Jardín Izquierdo: Edgardo Recuero (Panamá Metro)

Edgardo Recuero (Panamá Metro) Jardín Central: Luis Rivera (Panamá Metro)

Luis Rivera (Panamá Metro) Jardín Derecho: Carlos Sánchez (Panamá Metro)

En otras posiciones, los campeones defensivos fueron Caleb Rivera (Panamá Metro) en la primera base con .994, Cristian Rodríguez (Veraguas) en la tercera base con .952, y Luis Atencio (Veraguas) como campo corto, con .970.

Dominio desde el montículo

En las estadísticas de pitcheo, el dominio fue evidente. Dereck Gómez (Coclé) encabezó el récord de victorias con su 6-0, mientras que César Berrío (Panamá Metro) brilló con una efectividad perfecta de 0.00, tras lanzar 22.0 episodios sin permitir carreras limpias.

El lanzador más dominante en ponches fue Emanuel Herrera (Herrera), quien recetó 54 abanicados en 33.0 entradas, y el líder en juegos salvados fue Edelindo Acosta (Coclé), con 6 rescates, confirmando la fortaleza del bullpen coclesano.