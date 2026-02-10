Béisbol Juvenil 2026 resultado| Chiriquí vs Coclé: El 'Ganao' Bravo' contuvo el fuego de la 'Leña Roja'

Sintoniza el segundo partido de la serie semifinal entre Panamá Metro y Panamá Oeste, el martes 10 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un partido reñido, que se definió en los episodios finales, Chiriquí derrotó a Coclé, por 6 carreras a 4, en el primer partido de su serie semifinal del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Jayko Medina fabricó la primera carrera de los chiricanos con un imparable en la parte alta del primer episodio. En la entrada siguiente, un doble productor de una anotación de Alexis Quintero amplió la ventaja del elenco visitante.

Los coclesanos tomaron la ventaja en la parte baja del cuarto capítulo al anotar tres carreras. Lucas López produjo una anotación con un sencillo y Eliécer Mendoza remolcó dos más con un inatrapable. Sin embargo, el conjunto del 'Valle de la Luna' empató con un cuadrangular solitario de Quintero en la sexta entrada.

Dos carreras en el octavo episodio le devolvieron la ventaja a Chiriquí. Sin embargo, Coclé no dio su brazo a torcer y se acercó con una anotación concretada por Ricardo Acosta.

Un lanzamiento descontrolado, en la novena entrada, provocó que Andrick Martínez marcará la sexta carrera de los visitantes que les aseguró la victoria.

Joans Montenegro permitió un incogible y dio una base por bola en dos entradas para ser el lanzador ganador.

Edelindo Acosta toleró tres inatrapables y dos anotaciones con una base por bola otorgada en un tercio de episodio lo que provocó que se llevara la derrota.

Alexis Quintero conectó tres hits en cuatro turnos, con un cuadrangular, anotó dos carreras y empujó dos por Chiriquí. Hilder Miranda de 5-3 con una anotada y una impulsada y Joans Montenegro de 5-2 con una anotada.

Por Coclé, Aníbal Sánchez de 3-2 con una carrera anotada. Jaime Escudero de 5-2, Ricardo Acosta de 3-1 con dos anotadas y Eliécer Mendoza de 4-1 con tres remolcadas.

Así van las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera la serie 1-0.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 1-0.

Resultados

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Próximos partidos

Las semifinales continuarán este martes 10 de febrero con los siguientes partidos: