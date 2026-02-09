EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Panamá Oeste: juego 1 de la semifinal del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil llega a las semifinales. Cuatro equipos buscarán quedarse con los dos cupos disponibles para la final, dos de ellos son Panamá Metro y Panamá Oeste cuyo primer partido de su serie se disputa en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas y las mostramos a continuación.
Los 'Vaqueros' de Oeste se han mostrado como un equipo consistente en todo el certamen. Después de ganar 19 de 21 partidos jugados en la etapa regular, lograron imponerse a Herrera en cinco partidos dentro de la Ronda de Ocho. Ahora afrontan un nuevo desafío un conjunto metropolitano que ha ido de menos a más en el torneo.
Después de perder sus tres primeros encuentros de la fase preliminar, los 'Metrillos' se levantaron y alcanzaron la clasificación a la Ronda de Ocho como el cuarto sembrado. En la siguiente etapa superaron a Panamá Este en una serie que se extendió a seis cotejos.
Ambos equipos se enfrentaron dos veces en la ronda regular y Panamá Oeste se impuso en ambas ocasiones. El 3 de enero, día en que comenzó el torneo, los 'Vaqueros' ganaron por 8 carreras a 7 y el segundo lo ganaron por 4 a 2.
Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de lo que ocurra en el primer partido de la serie semifinal entre Chiriquí y Coclé desde el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.
Desglose de las semifinales
Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí
- Lunes 9 de febrero de 2026: Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.)
- Martes 10 de febrero de 2026: Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.)
- Miércoles 11 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)
- Jueves 12 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)
Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.
Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro
Si la serie Metro vs Este termina en seis juegos
- Lunes 9 de febrero de 2026: Panamá Metro/Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)
- Martes 10 de febrero de 2026: Panamá Metro/Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)
- Miércoles 11 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Panamá Metro/Panamá Este (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)
- Jueves 12 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Panamá Metro/Panamá Este (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)
Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.