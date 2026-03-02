Residentes de Bellavista cierran puente en Guararé por falta de agua potable

Los manifestantes exigieron una respuesta inmediata al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), al asegurar que desde hace semanas enfrentaban problemas con el suministro, situación que los llevó a realizar la protesta desde tempranas horas, coincidiendo con el inicio del año escolar.