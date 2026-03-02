Residentes de Bellavista cierran puente en Guararé por falta de agua potable
Los manifestantes exigieron una respuesta inmediata al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), al asegurar que desde hace semanas enfrentaban problemas con el suministro, situación que los llevó a realizar la protesta desde tempranas horas, coincidiendo con el inicio del año escolar.
Herrera/Residentes del distrito de Guararé, principalmente del sector de Bellavista, cerraron este lunes por varios minutos el puente sobre el río Guararé en protesta por la falta de agua potable en sus hogares.