Primer día de clases transcurre con incidencias menores y normalidad, asegura ministra Molinar

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, ofreció un balance del primer día del turno vespertino en la Escuela Carlos A. Mendoza, destacando que las clases iniciaron con normalidad, a pesar de algunas incidencias menores registradas en distintos centros educativos del país.

Durante un recorrido por la institución, Molinar señaló que el sistema educativo está enfocado en atender las necesidades de los estudiantes y que los procesos legales o administrativos relacionados con docentes quedan bajo la competencia de los departamentos legales correspondientes. “Nuestra dedicación es ocuparnos de que el sistema educativo vuelva a responder a las necesidades del estudiante”, afirmó.

Entre los puntos más importantes mencionados por la ministra se destacan:

Homologación y cobertura docente: Se realizaron los procesos de homologación de estudiantes y se han reemplazado las vacantes docentes mediante el sistema Provel. “Hoy se produjeron algunas vacantes, con el sistema Provel se van a reemplazar”, indicó.

Se realizaron los procesos de homologación de estudiantes y se han reemplazado las vacantes docentes mediante el sistema Provel. "Hoy se produjeron algunas vacantes, con el sistema Provel se van a reemplazar", indicó. Incidencias y mantenimiento: Molinar reconoció que, como en cualquier inicio de clases, hubo algunas incidencias, pero resaltó el esfuerzo del personal de mantenimiento y de ingeniería que ha trabajado intensamente para garantizar que las escuelas estén listas no solo para el primer día, sino durante todo el año escolar.

Seguridad y cuidado de la infraestructura: La ministra hizo un llamado a los padres y a la comunidad educativa a cuidar los centros escolares. Recordó que, a pesar de la inversión en infraestructura, los recursos son limitados y es necesario mantener los equipos y mobiliario en buen estado.

Diversidad y cumplimiento de normas: En relación a denuncias de restricciones a estudiantes con cabello afro o trenzas, Molinar recordó que se envió una circular a todas las escuelas para garantizar el respeto a la diversidad cultural, pero manteniendo los límites de disciplina establecidos por los reglamentos. "Sí, pueden ir con el pelo, pero hay unos límites", señaló.

Celebraciones estudiantiles: La ministra también se refirió a actividades de bienvenida, como las caravanas estudiantiles, destacando que son "una fiesta de los muchachos" y que, aunque se deben implementar medidas de seguridad, no deben ser censuradas.

Seguridad escolar: Sobre la presencia de celadores, Molinar confirmó que se están realizando los nombramientos necesarios para garantizar la vigilancia en los centros educativos.

Finalmente, Molinar reiteró que el enfoque del Ministerio de Educación está en asegurar que el año escolar se desarrolle de manera eficiente y que los estudiantes tengan un entorno seguro y adecuado para su aprendizaje.