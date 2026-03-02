Arcángel ‘La Maravilla’ regresa a Panamá: El istmo será parte de su histórica gira de 20 aniversario

Panamá figura entre las últimas paradas del recorrido, consolidándose como una de las plazas clave en la región.

Ciudad de Panamá/Tras una larga espera, el "Hijo de la Calle" vuelve a casa. El ícono del reggaetón y el trap latino, Arcángel, ha confirmado oficialmente que Panamá será una de las paradas clave en su nueva gira mundial: ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’.

El artista se reencontrará con su fanaticada panameña el próximo 24 de septiembre, en lo que promete ser un recorrido nostálgico y explosivo por dos décadas de éxitos que han moldeado el género urbano.

La gira no solo conmemora sus 20 años de trayectoria, sino que sirve de marco para la presentación de su más reciente álbum de estudio, titulado precisamente La 8va Maravilla. Este proyecto, lanzado el pasado 15 de enero en el Viejo San Juan, cuenta con 18 temas y colaboraciones de alto calibre con figuras como Ricky Martin, Daddy Yankee, Grupo Firme y, por supuesto, el talento panameño de Sech.

El título del álbum y de la gira hace referencia al apodo que el artista adoptó al inicio de su carrera, pero también simboliza su estatus como la "octava maravilla del mundo", concepto que desarrolló tras realizar un viaje personal por las siete maravillas del mundo moderno.

El camino hacia Panamá

La gira arrancará en España el 13 de mayo y recorrerá 12 países y 18 ciudades. Panamá será la penúltima parada de esta primera etapa, posicionándose justo antes del gran cierre en Costa Rica.