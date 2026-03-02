Atención Domiciliaria en Veraguas amplía cobertura y fortalece atención a pacientes encamados

Actualmente, se realizan dos jornadas mensuales, con el objetivo de asegurar una formación continua y una atención más segura en el entorno doméstico.

Veraguas/El Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Veraguas registró un crecimiento significativo en su cobertura, al pasar de 160 pacientes atendidos en 2025 a 240 en la actualidad, tras incorporar 80 nuevos beneficiarios.

Este incremento, según la entidad, refleja el fortalecimiento del programa, que ofrece atención integral a pacientes encamados directamente en sus hogares, garantizando seguimiento médico y acompañamiento continuo sin que deban trasladarse a centros hospitalarios.

Como parte del servicio, el SADI distribuye mensualmente insumos esenciales para el cuidado en casa, entre ellos más de 100 mil pañales desechables, además de gasas, guantes, cubrecamas, jeringuillas y recetas médicas, lo que representa un respaldo significativo para las familias.

🔗También puedes leer: CSS anuncia cambios en su organización para reforzar su equipo directivo

El compromiso institucional también se extiende a la capacitación de los cuidadores. En la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez se han desarrollado jornadas formativas en las que más de 240 familiares han recibido orientación práctica sobre el manejo diario del paciente encamado, prevención de complicaciones y apoyo emocional.

Actualmente, se realizan dos jornadas mensuales, con el objetivo de asegurar una formación continua y una atención más segura en el entorno doméstico.

El SADI opera con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales en psicología, enfermería, fisioterapia, farmacia y trabajo social, además de dos médicos generales, quienes brindan seguimiento personalizado según las necesidades de cada paciente.