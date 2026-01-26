CSS traslada especialidades médicas a nueva policlínica en David para optimizar la atención

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, como parte de una estrategia para fortalecer y optimizar los servicios de salud, varias especialidades médicas que actualmente se brindan en la Policlínica Dr. Gustavo A. Ros serán trasladadas a la nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo, en la ciudad de David, a partir del lunes 26 de enero.

De acuerdo con la entidad, las especialidades que serán reubicadas son Cirugía General, Medicina Interna, Salud Ocupacional y Ginecología. Este cambio busca mejorar la capacidad de atención a los asegurados, al contar con un mayor número de especialistas y la incorporación de un ginecólogo adicional.

La CSS detalló que las citas previamente asignadas se mantendrán sin modificaciones, por lo que los pacientes deberán acudir a la Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo en la fecha y hora establecidas en su programación. Para garantizar una comunicación efectiva, personal de la institución estará contactando telefónicamente a los pacientes para informarles sobre el traslado y orientarles sobre el proceso.

El horario de atención en la nueva policlínica será de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de brindar servicios de salud con calidad, calidez y eficiencia, como parte de los esfuerzos para modernizar la atención médica en la provincia de Chiriquí.

