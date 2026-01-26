Imelcf realiza entierro de solemnidad para restos no identificados en Pacora

Este procedimiento corresponde a la disposición final de cadáveres o restos humanos que no han sido identificados o reclamados.

Panamá/En cumplimiento de los protocolos internacionales y como parte de su labor humanitaria, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizó en la provincia de Panamá el Entierro de Solemnidad N.° 6, un procedimiento destinado a la disposición final de restos humanos no identificados o no reclamados, en el cementerio de Utivé, en el corregimiento de Pacora.

Este procedimiento corresponde a la disposición final de cadáveres o restos humanos que no han sido identificados o reclamados. La diligencia se efectuó conforme a una resolución emitida por la Dirección General del Imelfc, la cual respalda legalmente este tipo de actuaciones.

Los cuerpos inhumados corresponden a cadáveres completos, osamentas y restos humanos que no han sido identificados o que, aun estando identificados, no han sido reclamados por sus deudos.

De acuerdo con la institución, el proceso se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y del Comité Internacional de la Cruz Roja , organismos que establecen lineamientos para la gestión digna y responsable de cadáveres, garantizando el respeto a los derechos humanos incluso en ausencia de identificación.

El Imelcf reiteró que este tipo de procedimientos forman parte de sus funciones institucionales y responden a estándares internacionales que buscan preservar la dignidad de las personas fallecidas, así como mantener un adecuado registro y control forense.