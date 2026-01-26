Potabilizadora de Chilibre suspenderá el servicio por 18 horas el próximo sábado

La interrupción del suministro está prevista para el próximo sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche, lo que representa aproximadamente 18 horas sin servicio de agua potable en las áreas afectadas.

Ciudad de Panamá/El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, informó que este fin de semana se registrará una interrupción del suministro de agua potable en varias zonas de la ciudad, debido a trabajos programados en la planta potabilizadora de Chilibre, para este sábado 31 de enero.

Según explicó el funcionario, la suspensión del servicio se debe a la interconexión del anillo del Este, una obra que se realizará de manera conjunta entre el Idaan, el contratista responsable y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Los trabajos obligarán a paralizar temporalmente la planta potabilizadora.

La interrupción del suministro está prevista para el sábado, desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche, lo que representa aproximadamente 18 horas sin servicio de agua potable en las áreas afectadas.

“Vamos este fin de semana a hacer una paralización de la planta. Esto ya será anunciado oficialmente, justamente para llevar adelante la interconexión del anillo del Este en conjunto con el contratista y Conades. Todo está en orden, y hemos estado revisando cada uno de los componentes del sistema”, indicó Villarreal.

El director del Idaan señaló además que estos trabajos coincidirán con labores que realizará la Autoridad del Canal de Panamá en el lago, lo que permitirá aprovechar la paralización para ejecutar ajustes adicionales. Entre ellos, mencionó el balance de algunos temas en el sistema eléctrico y trabajos en la red de distribución, incluyendo cambios de válvulas de 24 pulgadas en sectores como El Chorrillo y Pedregal.

Villarreal adelantó que el cronograma y los detalles oficiales serán comunicados en los próximos días y que las labores se extenderán tanto el sábado como el domingo, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los anuncios oficiales y tomar las previsiones necesarias.