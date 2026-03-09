Comunidad de Antón se levanta contra cierre de centro educativo de primera infancia con 17 años de servicio

Los acudientes advirtieron que la decisión afectaría a niños entre 4 y 5 años de edad que asistían al Cefacei, quienes ahora tendrían que trasladarse a centros educativos ubicados en las comunidades de Tranquilla y La Hincada, donde, según explicaron, no existen rutas de transporte desde Calle Larga.

Coclé/Padres de familia del Centro Familiar y Comunitario de Educación Inicial La Reforma (Cefacei), ubicado en la comunidad de Calle Larga, en el distrito de Antón, acudieron desde tempranas horas de este lunes a las instalaciones del Ministerio de Educación (Meduca) en Penonomé para expresar su preocupación ante la decisión de cerrar este centro educativo que, según indican, tiene 17 años de funcionamiento en la comunidad.

Los acudientes manifestaron que la medida implicaría trasladar a los niños hacia otros planteles, situación que consideran complicada debido a las distancias y a la falta de transporte en el área.

Jessica Vásquez, madre de familia, explicó que el cierre del centro obligaría a los niños a integrarse a otra escuela, pese a que la comunidad ya cuenta con su propia infraestructura educativa.

Otro reporte que le puede interesar: Policía Nacional investiga presunto abuso durante operativo en Bocas del Toro

“Se nos ha cerrado la instalación. ¿Por qué razón? Porque debemos anexarnos a otra escuela. Nosotros ya contamos con una infraestructura en nuestra comunidad, por lo tanto nos oponemos a movilizarnos a otro lugar donde está más lejos y trasladar a nuestros niños se nos complica por el medio de transporte. Hay que madrugar más con los niños y ellos son muy pequeños”, expresó.

Por su parte, Mayte Martínez, vocera de la comunidad, indicó que los estudiantes aún no han podido iniciar el año escolar debido a la incertidumbre sobre su reubicación.

“Ellos ya tenían una programación para iniciar su año escolar y hasta el día de hoy los niños andan a la deriva. No han iniciado y es algo incierto, no saben para dónde van a enviar a sus hijos”, señaló.

Martínez añadió que los padres se presentaron ante la sede regional del Ministerio de Educación para solicitar una respuesta directa a la directora regional de Educación en Coclé, Joyce Atencio, y pedir que se encuentre una solución favorable para la comunidad.

Los acudientes advirtieron que la decisión afectaría a niños entre 4 y 5 años de edad que asistían al Cefacei, quienes ahora tendrían que trasladarse a centros educativos ubicados en las comunidades de Tranquilla y La Hincada, donde, según explicaron, no existen rutas de transporte desde Calle Larga.

Ante la situación, la directora regional del Ministerio de Educación en Coclé se presentó en el lugar para escuchar las inquietudes de los padres de familia y analizar posibles alternativas que permitan garantizar la continuidad educativa de los estudiantes mientras se busca una solución a la situación planteada por la comunidad.

Información de Nathali Reyes

También le puede interesar: