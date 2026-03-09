Policía Nacional investiga presunto abuso durante operativo en Bocas del Toro

La Policía Nacional aclaró que, de comprobarse alguna conducta que contravenga la ética profesional , se aplicará lo establecido en el reglamento disciplinario , imponiendo las sanciones correspondientes.

La Policía Nacional informó que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) ha iniciado una investigación sobre un hecho ocurrido en el sector de Empalme, provincia de Bocas del Toro, luego de denuncias de residentes por un supuesto abuso durante una acción policial.

Según los reportes oficiales, el incidente se registró en horas de la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando agentes policiales realizaban patrullajes por las veredas del sector.

Durante el recorrido, varios individuos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida e ingresaron a una residencia, donde posteriormente soltaron un canino (pitbull) contra los agentes y los atacaron con objetos contundentes. Ante esta situación, los oficiales aplicaron los niveles de fuerza permitidos para garantizar su seguridad.

La Policía Nacional aclaró que, de comprobarse alguna conducta que contravenga la ética profesional, se aplicará lo establecido en el reglamento disciplinario, imponiendo las sanciones correspondientes.

La institución, según el comunicado, reafirmó su compromiso de no tolerar actos que empañen el buen nombre de la policía y de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos en todo el país.

La investigación se encuentra en curso y se dará seguimiento a los resultados para determinar responsabilidades.