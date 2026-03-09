Meduca inicia entrega de alimentos para programa de almuerzos escolares que beneficiarán a 285 mil estudiantes

En total, se estima que alrededor de 285,000 estudiantes se beneficiarán con este programa de alimentación escolar, que busca contribuir al bienestar y desarrollo de la población estudiantil en Panamá.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) inició este lunes la entrega de alimentos en centros educativos del país, como parte del programa de almuerzos escolares, una iniciativa que busca fortalecer la nutrición de los estudiantes durante la jornada académica.

El lanzamiento del programa se realizó en la escuela Manuel José Hurtado, ubicada en El Chorrillo, donde autoridades educativas destacaron que esta es la segunda ocasión consecutiva en que el centro participa en esta iniciativa alimentaria.

De acuerdo con la directora del plantel, Yesenia Velázquez, el programa beneficia diariamente a unos 300 estudiantes, gracias al apoyo conjunto de padres de familia, docentes y miembros de la comunidad.

Velázquez explicó que el servicio de alimentación se ofrece cuatro días a la semana, lo que representa una ayuda importante para los niños de esta comunidad.

“Es la oportunidad que se merecen los niños de la comunidad de El Chorrillo. Comen aproximadamente 300 niños por día con el apoyo de los padres de familia, los docentes; toda la comunidad se involucra en todo lo que es la alimentación”, señaló.

Por su parte, la directora de Nutrición del Meduca, Gilda Montenegro, indicó que el programa forma parte de un acto público bianual que permitirá extender el beneficio durante este año y el próximo.

Montenegro detalló que la iniciativa alcanzará 2,001 centros educativos en todo el país, incluyendo las 16 regiones educativas, comarcas, provincias centrales y otras áreas del interior.

En total, se estima que alrededor de 285,000 estudiantes se beneficiarán con este programa de alimentación escolar, que busca contribuir al bienestar y desarrollo de la población estudiantil en Panamá.

El almuerzo escolar saludable se compone de una dieta balanceada que incluye proteínas magras (pollo, carne, pescado, huevo y legumbres), cereales integrales (arroz, pasta y avena), verduras variadas y frutas frescas. El objetivo es proporcionar nutrientes esenciales como hierro, calcio y vitaminas, acompañados de lácteos bajos en grasa.

El menú de estos platillos se adapta a la pertinencia cultural y geográfica, integrándose como complemento de la dieta familiar de los estudiantes beneficiados.

De esta manera, se cubre un porcentaje importante de sus necesidades alimenticias y nutricionales durante el período escolar, impactando positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en el crecimiento y desarrollo integral de la población estudiantil.

De acuerdo con el Meduca, cada almuerzo escolar saludable cubre aproximadamente el 30 % de los requerimientos dietéticos diarios de 284 mil estudiantes.

Los menús son elaborados por nutricionistas dietistas, con base en las Guías Alimentarias para Panamá y las recomendaciones dietéticas diarias del Ministerio de Salud.

