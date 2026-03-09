Más de 200 hectáreas consumidas por incendio forestal en Veraguas

Para controlar las llamas, las autoridades movilizaron tres camiones de extinción y dos vehículos de intervención rápida , lo que evidencia la magnitud del trabajo que enfrentan los bomberos ante la proliferación de estos incendios.

Santiago de Veraguas/Un incendio de masa vegetal que consumió más de 200 hectáreas de terreno mantuvo trabajando por más de seis horas a miembros del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en la provincia de Veraguas, en medio de un fin de semana marcado por múltiples emergencias relacionadas con fuego en áreas de potrero y zonas cercanas a viviendas.

De acuerdo con el informe de los bomberos en la región, solo durante el fin de semana se atendieron 19 incendios de masa vegetal, lo que refleja el aumento de estos eventos en plena temporada seca.

El jefe de los bomberos en Veraguas, Eduardo Chen, explicó que el incendio más grande requirió un amplio despliegue de recursos debido a las condiciones climáticas.

“No solamente fue ese incendio, sino que ayer se registraron seis o siete incendios de masa vegetal bastante fuertes. Había mucha brisa durante el día”, detalló el jefe bomberil.

Gran despliegue de bomberos

Para controlar las llamas, las autoridades movilizaron tres camiones de extinción y dos vehículos de intervención rápida, lo que evidencia la magnitud del trabajo que enfrentan los bomberos ante la proliferación de estos incendios.

Chen señaló que la situación complica la labor de las unidades, ya que deben movilizarse constantemente entre distintos puntos de la provincia para atender nuevos reportes.

“Fue un fin de semana de mucho movimiento”, afirmó.

Más de 40 incendios en lo que va de marzo

Las estadísticas del cuerpo de bomberos revelan que en los primeros ocho días de marzo ya se han atendido 42 incendios en áreas de potreros o zonas boscosas en la provincia de Veraguas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas de basura o de vegetación, así como a mantener limpios los patios y terrenos, ya que las condiciones de sequía y los fuertes vientos facilitan la rápida propagación del fuego.

Los bomberos advirtieron que la prevención es clave para reducir este tipo de emergencias, que no solo afectan el ambiente, sino que también pueden poner en riesgo viviendas y comunidades cercanas.

Con información de Ney Abdiel Castillo