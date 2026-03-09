Entre zonas rojas, madrugadas y peligros en la vía: la dura jornada de las 'hormiguitas' de la AAUD

Muchas viven en comunidades vulnerables y deben desplazarse a esas horas de la madrugada, atravesando sectores considerados peligrosos.

Ciudad de Panamá/Un total de 385 damas de barrido de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) trabajan diariamente en la ciudad de Panamá para mantener limpias calles y avenidas, en una labor que comienza incluso antes de que salga el sol.

Estas trabajadoras, conocidas popularmente como “hormiguitas”, inician su jornada desde la madrugada.

Muchas de ellas deben levantarse alrededor de las 3:00 a.m. para organizar sus hogares y trasladarse hasta sus puestos de trabajo, donde el horario habitual de labores se extiende de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Desde la base de operaciones ubicada en Curundú, autoridades y trabajadoras compartieron los retos y riesgos que enfrentan mientras realizan una tarea esencial para la ciudad.

El subdirector de operaciones de la AAUD en la capital, Gabriel Robles, explicó que el trabajo en la vía pública expone constantemente a estas trabajadoras a situaciones de peligro, especialmente en avenidas con alto tráfico vehicular.

“Se enfrentan a situaciones bastante riesgosas, como por ejemplo en las vías principales, muchas veces hasta los carros les tiran”, denunció.

Además de los riesgos en carretera, Robles indicó que algunas de estas mujeres deben realizar labores en sectores considerados zonas rojas, donde incluso pueden verse expuestas a situaciones de violencia.

Precisamente, el pasado jueves 5 de marzo, dos damas de barrido resultaron afectadas en un accidente de tránsito tras ser embestidas por un autobús "diablo verde" mientras intentaban cruzar la calle en el corregimiento de Juan Díaz.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, Yandira Pinto, una de las señoras afectadas, ya fue dada de alta, mientras que la señora Eusebia de Suárez permanece hospitalizada en estado de coma en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.

Robles aseguró que la institución está brindando apoyo a las afectadas y sus familias para enfrentar los gastos derivados de la situación.

“Estamos apoyando a nuestras compañeras… se les está dando todo el apoyo que necesitan para poder hacer frente a los gastos”, explicó.

Más allá de los riesgos en la calle, las propias trabajadoras destacan los desafíos personales y sociales que enfrentan a diario.

Muchas viven en comunidades vulnerables y deben desplazarse a esas horas de la madrugada, atravesando sectores considerados peligrosos.

Una de las trabajadoras relató que su rutina comienza incluso antes del amanecer.

Me tengo que parar a las tres y algo de la mañana para dejar todo listo en mi casa y llegar aquí a las 5:30 a.m.”, contó.

La jornada también implica lidiar con actitudes poco respetuosas por parte de algunos ciudadanos, quienes en ocasiones arrojan basura deliberadamente frente a ellas.

Otra de las damas de barrido explicó que, pese a estas situaciones, continúan realizando su trabajo con dedicación.

Tenemos un trabajo muy duro y muy fuerte, pero lo hacemos con amor, con esmero y con devoción”, expresó.

Desde la Autoridad de Aseo reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana, recordando que estas trabajadoras cumplen una función clave para la salud pública y la limpieza de la ciudad.

Se insta a los conductores a extremar la precaución al transitar cerca de las áreas donde se realiza el barrido, así como a la población a evitar arrojar basura en la vía pública y tratar con respeto a quienes realizan esta labor.

Información de Heady Leane Morán

