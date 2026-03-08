Impulsan planificación familiar; colocan más de 200 implantes subdérmicos en feria de salud en San Miguelito

San Miguelito/Mujeres entre 16 y 35 años de edad se dieron cita este 8 de marzo en la Escuela Severino Hernández, en el corregimiento Mateo Iturralde, San Miguelito, para la colocación de implantes subdérmicos durante la feria regional de salud del distrito.

Según las autoridades, durante la jornada se colocaron más de 200 implantes subdérmicos. Estos implantes son un método anticonceptivo de larga duración que consiste en una pequeña varilla flexible, del tamaño de un fósforo, que se coloca debajo de la piel del brazo para prevenir el embarazo.

Este método ayuda a prevenir embarazos no planificados, especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes. Además, no requiere recordar tomar una pastilla todos los días y es reversible, es decir, cuando se retira la mujer puede quedar embarazada. Este implante tiene un costo que oscila entre $400 a $500.

En ese sentido, el director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres, indicó que el objetivo de la jornada es promover la planificación familiar y fortalecer la salud reproductiva en el distrito.

“Es importante resaltar que este tipo de iniciativa busca facilitar el acceso a métodos anticonceptivos eficaces, seguros y de larga duración para las mujeres del distrito. Es por ello que instamos a quienes cumplen con los requisitos a participar en futuras jornadas de salud preventiva”, expresó Torres.

Cabe señalar que los requisitos para la colocación de los implantes incluían no estar embarazada, no tener ni haber tenido cáncer de mama y no padecer ni haber padecido tumores hepáticos.

Las ciudadanas fueron atendidas por personal de salud de la región, que brindó orientación a las pacientes y realizó el procedimiento a quienes cumplían con los requisitos establecidos.

La actividad también contó con la participación de la Junta Comunal de Mateo Iturralde y la Policía Nacional en San Miguelito.