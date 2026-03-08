MiAmbiente aprobó 366 permisos para cisternas en Carnaval 2026, 24 más que el año pasado.

Durante las labores de fiscalización también se detectó una cisterna operando sin permiso en la provincia de Bocas del Toro, lo que dio inicio a un proceso administrativo sancionatorio.

Panamá/El Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) autorizó 366 permisos temporales para camiones cisterna durante el operativo de Carnaval 2026 para regular el uso de agua cruda en actividades recreativas en el país, cifra superior a las 342 autorizaciones otorgadas en el Carnaval de 2025.

Es decir, 24 permisos más para camiones cisternas en comparación con el que el 2025. Según el jefe del Departamento de Recursos Hídricos de la Dirección de Seguridad Hídrica, Miguel Ríos, las medidas incluyeron controles específicos para evitar interferencias con los sistemas de agua potable.

“Mi Ambiente habilitó 88 puntos de captación de agua cruda a nivel nacional, ubicados aguas abajo de las tomas de plantas potabilizadoras o de sistemas de abastecimiento de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, con el fin de asegurar que no existiera interferencia con el suministro de agua potable, considerado un uso prioritario del recurso hídrico”, dijo.

De acuerdo con el reporte técnico, durante los cuatro días de Carnaval se autorizó la extracción aproximada de 2.2 millones de galones de agua por día, lo que representa cerca de 9.1 millones de galones en total.

Durante las labores de fiscalización también se detectó una cisterna operando sin permiso en la provincia de Bocas del Toro, lo que dio inicio a un proceso administrativo sancionatorio. Con respecto a este caso, se indicó que la Dirección Regional de la entidad inició un proceso administrativo sancionatorio que podría derivar en multas de hasta $ 2,000.