Panamá, Coclé y Chiriquí encabezan los incendios atendidos por los bomberos este año

Panamá/En lo que va del año, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ha atendido 1,114 incendios a nivel nacional, emergencias que se concentran principalmente en las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí y que, según las autoridades, en su mayoría pudieron evitarse.

Las estadísticas institucionales reflejan que la provincia de Panamá registra 213 casos, seguida por Coclé con 199 y Chiriquí con 171, cifras que evidencian el impacto que este tipo de incidentes está generando en distintas regiones del país.

De acuerdo con el capitán Román Rudas, de la Dirección de Calamidades Conexas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, muchos de estos incendios tienen un origen relacionado con acciones humanas que pueden prevenirse. “Los incendios de masa vegetal no ocurren por casualidad. En la mayoría de los casos comienzan por descuidos que pueden evitarse”.

Rudas explicó que estos eventos suelen registrarse con mayor frecuencia durante la temporada de altas temperaturas y presencia de vientos, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego.

Detrás de cada incendio existe además un riesgo directo para las comunidades cercanas, ya que las llamas pueden extenderse hacia viviendas, afectar el ambiente y poner en peligro a los equipos de emergencia que trabajan para controlar la situación.

Entre las principales causas detectadas se encuentran las quemas de basura o herbazales, fogatas mal apagadas y colillas de cigarrillos arrojadas en áreas secas. Ante este panorama, los Bomberos reiteran el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de emergencias.

Las autoridades recomiendan no realizar quemas de basura o vegetación, evitar arrojar colillas de cigarrillos en terrenos secos y asegurarse de apagar completamente cualquier fogata.

En ese sentido, señalan recuerdan que prevenir los incendios de masa vegetal es una responsabilidad compartida, ya que pequeñas acciones pueden contribuir a proteger las comunidades, el ambiente y la seguridad de todos.