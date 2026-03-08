Panamá se prepara para recibir delegaciones empresariales de todo el mundo en feria de negocios

Panamá/Panamá volverá a convertirse en punto de encuentro para empresarios, inversionistas y representantes de distintos sectores productivos con la realización de la plataforma de exposiciones organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Durante varios días el país recibirá delegaciones empresariales, compradores internacionales, emprendedores y actores del sector productivo que participarán en eventos como Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá.

Estas ferias empiezan el 10 de marzo en el Panama Convention Center, Amador. En ese sentido, para el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, este tipo de encuentros reflejan la posición estratégica del país en el comercio global y la confianza internacional en su economía.

Panamá es un país construido por el trabajo y la determinación de su gente. Un país que, a lo largo de su historia, ha sabido abrirse al mundo sin perder de vista lo más importante, generar oportunidades para quienes viven aquí”, dijo Arias.

El dirigente empresarial recordó que el istmo ha sido históricamente un punto clave para el intercambio entre naciones y mercados. “Nuestra historia está marcada por el intercambio, el movimiento y la conexión entre pueblos y mercados. Mucho antes de que habláramos de globalización, el istmo ya cumplía un papel esencial en el comercio internacional”.

En la actualidad, esa vocación comercial se refleja en el papel que Panamá desempeña como uno de los principales centros logísticos de la región. “Hoy Panamá es uno de los centros logísticos más relevantes de la región. Desde aquí se conectan rutas marítimas, aéreas y comerciales que vinculan a América con el resto del planeta”, señaló.

Según Arias, esta red de conexiones ha permitido que el país se consolide como una plataforma natural para el comercio, la inversión y los negocios internacionales.

El presidente de la Cámara de Comercio destacó además que estas exposiciones representan más que actividad comercial, ya que evidencian la confianza que genera Panamá en el entorno empresarial global.

“Más allá de la actividad comercial que se genera durante estos días, estas exposiciones representan algo más profundo, la confianza de la comunidad internacional en Panamá”, expresó. Además, indicó que esta confianza se sustenta en la infraestructura logística, la conectividad regional y un entorno que favorece el desarrollo de la empresa privada y el intercambio comercial.

En un contexto en el que la economía global atraviesa transformaciones importantes, Arias considera que los países capaces de facilitar conexiones y promover alianzas estratégicas tendrán un papel cada vez más relevante. “Panamá no solo conecta mercados, Panamá genera oportunidades que se traducen en inversión, desarrollo y crecimiento”.

Cabe señalar que, la realización de estas exposiciones internacionales reafirma la posición del país como plataforma para los negocios en América Latina y como un espacio donde convergen empresas, mercados e iniciativas de inversión provenientes de distintas partes del mundo.