Francia recibe cumbre del G7 para discutir guerra en Oriente Medio

París, Francia/Francia será anfitrión de una videoconferencia el lunes de ministros de Finanzas del G7 sobre la crisis de Oriente Medio, en momentos en que la guerra provoca temores para la economía mundial.

El Ministerio de Economía de Francia dijo en un comunicado que la reunión de las 13H30 locales (12H30 GMT) permitirá "revisar la situación en el Golfo desde un punto de vista económico" y "los hechos de los últimos días".

Previamente, el ministro de Economía francés, Roland Lescure, dijo a la radio Franceinfo que había acordado con sus colegas del G7 celebrar la reunión una semana después de iniciada la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Explicó que la idea es "ver cómo se desarrolla el conflicto, cómo evolucionan los mercados", en el encuentro en el que también estarán los gobernadores de los bancos centrales.

Francia ocupa la presidencia rotativa del Grupo de los Siete países más avanzados, en el que participan también Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido.

"Vamos a escuchar lo que viene del terreno, de las empresas, de economistas en las diferentes partes del mundo", agregó Lescure.

"La idea es poder discutir el estado de situación para que podamos evaluar alguna respuesta que pueda ser necesaria", expresó.

Consideró que es "obviamente esencial que coordinemos" acciones frente a un conflicto con repercusiones globales.

La guerra iniciada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán provocó fuertes alzas en los precios del petróleo y el gas natural, y el desplome de las bolsas, sobre todo en Europa y Asia.

Las conversaciones abordarán también el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, que separa a la República Islámica de Emiratos Árabes Unidos.

Cerca del 20% de la producción de petróleo y gas natural licuado del mundo transitan por esa ruta marítima.

Frederik Ducrozet, economista jefe de la gestora de activos Pictet, indicó que es probable que las autoridades económicas del G7 emitan un comunicado después de su reunión para tranquilizar a los mercados.