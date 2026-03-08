LPF resultado | Club Atlético Independiente empata con UMECIT FC en la jornada 8 del Clausura 2026

Panamá/El Club Atlético Independiente y el UMECIT FC empataron 1-1 este domingo en el cierre de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un partido intenso que tuvo goles, polémicas y dos expulsiones.

El conjunto universitario tomó la ventaja temprano en el marcador. Al minuto 8, Andrick Edwards convirtió desde el punto penal para adelantar a UMECIT, aprovechando la oportunidad para poner en aprietos al líder de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, el CAI reaccionó en la segunda mitad y logró igualar el compromiso. Al minuto 48, Dvis Contreras apareció para marcar el 1-1, devolviendo la esperanza al conjunto vikingo en un duelo que se mantuvo muy disputado hasta el final.

El encuentro también estuvo marcado por la intensidad y las decisiones disciplinarias. El árbitro mostró dos tarjetas rojas: por el lado del Independiente fue expulsado el delantero Jafet Obando, mientras que por UMECIT vio la roja el portero Celino Hinojosa, dejando a ambos equipos con diez jugadores en el tramo final del compromiso.

Con este resultado, el Club Atlético Independiente se mantiene como líder de la Conferencia Oeste con 14 puntos, mientras que el UMECIT FC se ubica en la cuarta posición con 11 unidades, manteniéndose en la pelea dentro del Clausura 2026 de la LPF.

En otros resultados:

El Sporting San Miguelito consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 1-2 al Unión Coclé en el estadio de Penonomé, en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto académico golpeó temprano en el encuentro. Al minuto 10, Dylan Cedeño abrió el marcador para Sporting San Miguelito, adelantando a los visitantes y marcando el ritmo del compromiso desde los primeros minutos.

El equipo local reaccionó y logró empatar el partido al minuto 23, cuando Rogelio Rodríguez convirtió desde el punto penal para colocar el 1-1 momentáneo y devolver la ilusión a Unión Coclé frente a su afición.

Sin embargo, antes del descanso llegó el gol que terminaría definiendo el encuentro. Al minuto 45, Ramsés de León apareció para anotar el 1-2 a favor de Sporting San Miguelito, tanto que terminó siendo definitivo para asegurar los tres puntos de los académicos.

Con este triunfo, el Sporting San Miguelito escala posiciones en la Conferencia Este y llega a 13 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla. Por su parte, el Unión Coclé se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 13 unidades, pese a la derrota en casa.