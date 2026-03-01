EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Herrera FC vs Árabe Unido: partido de la jornada 7 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El Herrera FC y el Deportivo Árabe Unido se enfrentan en un partido de la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se disputa en el estadio Gustavo Posam de Parita y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Alineaciones

Herrera FC

1 José Cubilla (P)

6 Francisco Bethancourt

7 Ronnie Villarreal

10 Juan González

11 Edmilson González

18 David Castillo

20 Jhonny López (C)

21 Jefferson Pinilla

22 Osman Rivera

39 José Conquet

40 Patrick Pérez

Árabe Unido

12 Luis Gutiérrez (P)

3 Omar Llerena

9 Joseph Cox

10 Alexis Palacio

11 Fernando McLean

20 Rubén Collymore

24 Miguel Muñoz

28 Jonathan Filós

29 Joel Valencia (C)

94 Gustavo Chará

99 Alessandro Canales

Antecedentes

El Árabe Unido suma siete puntos, y aunque está en el sexto puesto de la Conferencia Este, está a una unidad del Plaza Amador que es quinto con ocho unidades. Una victoria le sacaría del sótano y le metería en la pelea en momentos que el certamen está por llegar a la mitad de su calendario en la fase regular.

Por su parte, el Herrera FC pasa por momentos difíciles. Apenas tiene dos unidades en seis partidos jugados por lo que es último en la Conferencia Oeste. En caso de salir airoso sumaría su primer triunfo del torneo lo que podría darle un impulso para seguir luchando.

Este será el primer juego de una doble cartelera dominical que culminará con el cotejo entre Sporting San Miguelito y CAI que se realizará en el COS Sports Plaza a las 6:15 p.m.