Sporting en la Copa de Campeones Concacaf | Tres académicos en el top 5 tras duelo ante LA Galaxy

Panamá/Tras el intenso empate 0-0 en el partido de vuelta, que permitió al LA Galaxy avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf gracias al 1-1 global, las calificaciones de Flashscore han revelado quiénes fueron los protagonistas absolutos del encuentro.

En una batalla donde las defensas y el orden táctico prevalecieron, destacamos a los 5 jugadores mejor valorados de ambos equipos, ordenados por su rendimiento estadístico en la cancha:

1. Marlon Ávila (8.0) - Sporting San Miguelito El atacante panameño se coronó como el MVP del partido. Con un despliegue físico impresionante, Ávila dominó su banda ganando el 90% de sus duelos terrestres (9 de 10). Además de generar peligro con 2 remates, fue vital en la recuperación con 3 intercepciones y 5 despejes, demostrando un compromiso defensivo total.

2. Jeslan Caicedo (7.6) - Sporting San Miguelito El delantero colombiano igualó la segunda mejor nota del encuentro. Su capacidad para distribuir el juego fue impecable, registrando un 100% de efectividad en pases largos. Caicedo no solo fue una referencia ofensiva, sino que también aportó 3 intercepciones y ganó 9 duelos, siendo una pieza clave en la resistencia del equipo panameño.

3. J. Glesnes (7.6) - LA Galaxy Empatado en valoración con Caicedo, el defensor noruego fue el baluarte del equipo angelino. Glesnes tuvo una participación masiva en el juego con 121 toques y una precisión de pases extraordinaria del 93% (102 de 110). En defensa fue impasable, ganando el 100% de sus duelos aéreos (4 de 4) y sumando 4 despejes para mantener su portería a salvo.

4. Gabriel Pec (7.5) - LA Galaxy El atacante brasileño fue la principal amenaza del Galaxy en el último tercio. Pec registró 2 remates a puerta y fue el jugador más creativo, completando 17 pases en el tercio final con un 81% de precisión. Su desequilibrio individual se reflejó en sus 3 regates exitosos, manteniendo siempre bajo presión a la zaga del Sporting.

5. José Calderón (7.4) - Sporting San Miguelito El guardameta panameño cerró el podio de honor con una actuación de mucha seguridad. Calderón fue el responsable directo de mantener el arco en cero con 3 paradas determinantes. Además, mostró su jerarquía en el área con 2 despejes de puños, frustrando los intentos del equipo de la MLS por sentenciar la eliminatoria en casa.

Este balance estadístico refleja la paridad del encuentro, donde el Sporting San Miguelito compitió de tú a tú contra el LA Galaxy, dejando una imagen de solidez internacional a pesar de la eliminación.

