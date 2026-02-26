Copa de Campeones Concacaf resultado| LA Galaxy vs Sporting San Miguelito: 'Académicos' panameños se despiden del torneo con empate

El representante de la Liga Panameña de Fútbol participó por primera vez en el certamen confederado.

Panamá/El Sporting San Miguelito cerró su participación en la Copa de Campeones de Concacaf tras empatar 0-0 frente al LA Galaxy, en el partido de vuelta de la primera ronda.

Luego del empate 1-1 registrado una semana antes en el encuentro de ida, el conjunto panameño viajó al Dignity Health Sports Park, en Carson, California, con la necesidad de marcar para inclinar la serie a su favor. Sin embargo, la falta de eficacia ofensiva le pasó factura y el gol anotado por el Galaxy como visitante en el primer duelo terminó por definir la eliminatoria.

El representante de la Liga Panameña de Fútbol generó algunas ocasiones claras para romper el cero. La más peligrosa llegó cerca del final del tiempo reglamentario, cuando Ángel James sacó un remate que se marchó desviado, diluyendo la última opción de forzar la clasificación.

En cuanto a las estadísticas, el conjunto angelino dominó ampliamente la posesión del balón con un 72,9 %, frente al 27,1 % del Sporting. No obstante, el equipo panameño mostró intensidad en los duelos individuales, con un 52,6 % de efectividad, por encima del 47,4 % del rival.

En los duelos aéreos, el Galaxy impuso condiciones con un 66,7 % de éxito, mientras que Sporting registró un 33,3 %. En el apartado defensivo, el club istmeño destacó con 14 intercepciones, más del doble que las seis del equipo estadounidense.

El Galaxy ejecutó 11 tiros de esquina, por apenas tres del Sporting, y cayó en tres posiciones adelantadas, una más que su adversario.

Con este resultado, el Sporting San Miguelito se despide del torneo internacional, tras una serie equilibrada en el marcador global, pero definida por el criterio del gol como visitante.

Desglose en números

Posesión

LA Galaxy: 72,9 %

72,9 % Sporting San Miguelito: 27,1 %

Porcentaje de éxito en los duelos

LA Galaxy: 47,4 %

47,4 % Sporting San Miguelito: 52,6 %

Duelos aéreos ganados

LA Galaxy: 66,7 %

66,7 % Sporting San Miguelito: 33,3 %

Intercepciones

LA Galaxy: 6

6 Sporting San Miguelito: 14

Fueras de juego

LA Galaxy: 3

3 Sporting San Miguelito: 2

Tiros de esquina

LA Galaxy: 11

11 Sporting San Miguelito: 3

