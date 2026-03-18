Bomberos en labores de extinción de incendio de masa vegetal en cerro La Cruz; reportan que está 90% controlado

Cuerpo de Bomberos recordó que este tipo de emergencias en el cerro La Cruz es recurrente.

Ciudad de Panamá/El capitán Rigoberto Sánchez, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, confirmó que aproximadamente el 90% del incendio de masa vegetal que afecta la continuación del cerro La Cruz, en el sector de Los Andes (distrito de San Miguelito), ya se encuentra controlado. El incendio estuvo cerca de áreas residenciales en Limajo, Altos de Panamá, Condado del Rey y Los Andes.

El capitán Sánchez explicó que se trata de un incendio que inició el día anterior y que "la misma topografía del lugar no permite tener la accesibilidad para poder hacer la extinción completa". Sin embargo, aseguró que "en las próximas horas tendremos esto totalmente controlado".

Sánchez indicó que las labores de extinción presentan dificultades operativas. "Es bien difícil porque tenemos que trabajar con herramientas manuales y bombas mochila. Entonces, el traslado hacia el mismo cerro del personal se hace un poco difícil", manifestó el capitán Sánchez.

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Medidas de prevención y protección de áreas residenciales

Sánchez señaló que, aunque las altas temperaturas de la época seca pueden influir en estos eventos, es fundamental que los residentes de zonas colindantes con cerros implementen medidas preventivas. "Hacemos un llamado a todas las colindancias de los cerros donde hay incendios de masa vegetal, que son continuos, para que hagan su perímetro de seguridad, su cortafuego, por lo menos mínimo de 1 a 2 metros de ancho de los edificios y de las áreas residenciales", indicó Sánchez.

Destacó que, en el foco detectado cerca de un residencial, "afortunadamente ellos tenían un muro perimetral y con su cortafuego, ahí se pudo hacer la extinción del incendio de masa vegetal".

Sánchez tranquilizó a la población: "Las áreas residenciales pueden estar tranquilas, que ya todo eso está controlado".

El capitán del Cuerpo de Bomberos recordó que este tipo de emergencias en el cerro La Cruz es recurrente: "Esto es prácticamente todos los años que nosotros atendemos este tipo de emergencia en este cerro".

El Cuerpo de Bomberos mantiene las labores en la zona para alcanzar el control total del incendio.