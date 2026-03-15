Bomberos alertan por aumento de autos incendiados en Panamá: van 107 casos este año

Los bomberos reiteraron que la prevención es clave para evitar emergencias y recordaron a la población que cualquier incidente debe ser reportado a través de la línea de emergencias 103.

Al menos 107 vehículos se han incendiado en Panamá en lo que va del año, según advirtió el Cuerpo de Bomberos de Panamá, que alertó sobre el aumento de estos incidentes y pidió a los conductores revisar el estado mecánico de sus autos para evitar emergencias.

La institución recomendó a los conductores revisar periódicamente el radiador, el sistema de temperatura y el sistema eléctrico de los vehículos, además de realizar los mantenimientos con personal idóneo, para reducir el riesgo de incendios.

Los bomberos reiteraron que la prevención es clave para evitar emergencias y recordaron a la población que cualquier incidente debe ser reportado a través de la línea de emergencias 103.

Te puede interesar: Incendio consume camión articulado en La Peña, Veraguas

Incendios recientes atendidos

Entre los casos recientes, unidades de la Estación Uno de Santiago atendieron un vehículo articulado que se incendió en el sector de Hacienda El Rodeo, en La Peña, sin que se reportaran víctimas.

En otro hecho, unidades de los cuarteles de La Chorrera, Arraiján y el Sistema de Atención Médica de Emergencias y Rescate (Samer) lograron extinguir el incendio de un bus tipo coaster en Altos del Jobo, evitando que las llamas se propagaran hacia un local cercano.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas en este incidente.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a verificar el estado mecánico de sus vehículos y reportar cualquier emergencia al 103, destacando que la prevención salva vidas.