Fuerza de Tarea Conjunta completa tres días de búsqueda de joven desaparecido en Macho de Monte

Las instituciones involucradas continuarán evaluando nuevas estrategias que permitan avanzar en la localización del desaparecido.

Los organismos de emergencia y seguridad completaron este domingo el tercer día consecutivo de operaciones para localizar al hombre que permanece desaparecido en el Cañón Macho de Monte, en la provincia de Chiriquí, luego de haber sido arrastrado por una cabeza de agua registrada en el área.

Las labores de búsqueda concluyeron a las 6:20 de la tarde tras una intensa jornada desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por diversas instituciones de rescate y seguridad que mantienen desplegados recursos humanos y tecnológicos en distintos puntos de la zona.

Más de 60 rescatistas participan en el operativo de búsqueda

De acuerdo con el informe oficial, un total de 63 rescatistas y 17 vehículos especializados participaron en las labores realizadas este domingo para intentar ubicar al desaparecido.

En el operativo intervienen unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), SAR Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional, el Patronato del Benemérito Cuerpo de Rescate (PBR) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Las instituciones han desplegado equipos en distintos sectores del área montañosa y en los afluentes cercanos, donde se concentran los esfuerzos para dar con el paradero del ciudadano.

Condiciones climáticas complican las labores de rescate

La comandante primer jefe de la Zona Regional de Bugaba, coronel Nadia Samudio, explicó que las operaciones continúan desarrollándose con personal altamente capacitado y equipos especializados para rescate acuático y en zonas de difícil acceso.

Según detalló, durante la jornada se utilizaron estrategias de búsqueda terrestre, acuática y en altura con el objetivo de ampliar la cobertura del operativo y aumentar las probabilidades de localización.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas han representado uno de los principales desafíos para los equipos desplegados en la zona.

Las lluvias persistentes registradas en el sector y el aumento del caudal de los ríos han generado corrientes peligrosas que obligan a realizar evaluaciones constantes de riesgo para proteger la integridad de los rescatistas.

Tres días de búsqueda tras ser arrastrado por una cabeza de agua

El operativo se mantiene desde que se reportó la desaparición del hombre, quien fue arrastrado por una repentina crecida de agua mientras se encontraba en el área del Cañón Macho de Monte, uno de los destinos naturales más visitados de la provincia de Chiriquí.

Este tipo de fenómenos, conocidos como cabezas de agua, suelen producirse tras lluvias intensas en zonas montañosas y pueden generar aumentos súbitos en el caudal de quebradas y ríos, representando un alto riesgo para excursionistas y visitantes.

Autoridades mantienen compromiso de continuar la búsqueda

Al concluir el tercer día de operaciones, las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de continuar evaluando nuevas estrategias que permitan avanzar en la localización del desaparecido.

Las autoridades señalaron que los equipos de búsqueda seguirán monitoreando las condiciones climáticas y analizando las áreas prioritarias para las próximas jornadas de rastreo.

Mientras continúan los esfuerzos en el sector de Macho de Monte, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución al visitar ríos, quebradas y zonas montañosas durante la temporada lluviosa, debido al riesgo que representan las crecidas repentinas y las fuertes corrientes.