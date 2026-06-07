Casco Antiguo: pese a la lluvia, coloridas alfombras y una multitud de fieles marcaron el Corpus Christi

A pesar de las condiciones climáticas, la celebración se desarrolló sin contratiempos. Una leve llovizna registrada durante la tarde no impidió la participación de nacionales y extranjeros que acudieron para presenciar esta manifestación religiosa y cultural.

Panamá/Las calles del Casco Antiguo se llenaron este domingo de fe, tradición y color durante la celebración del Corpus Christi, una de las festividades más importantes para la iglesia Católica, que reunió a fieles, turistas y agrupaciones folclóricas en el corazón de la ciudad de Panamá.

La procesión culminó hace pocos minutos tras recorrer las principales calles del histórico sector, luego de una ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Uno de los principales atractivos de la jornada fueron las alfombras de sal elaboradas alrededor de la iglesia Santa María la Antigua, que sirvieron de escenario para el paso de la procesión. Este año se confeccionaron tres alfombras, resultado de horas, e incluso días y semanas, de preparación.

A pesar de las condiciones climáticas, la celebración se desarrolló sin contratiempos. Una leve llovizna registrada durante la tarde no impidió la participación de nacionales y extranjeros que acudieron para presenciar esta manifestación religiosa y cultural.

Los visitantes observaron con asombro los detalles y colores de las alfombras, una tradición que se ha mantenido durante generaciones y que ahora también se fortalece en el Casco Antiguo.

La celebración del Corpus Christi recuerda para los creyentes la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, representada en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además de la procesión religiosa, la actividad contó con la participación de bandas estudiantiles y agrupaciones folclóricas, entre ellas la Agrupación de Danzas Folclóricas Mami-Chacón.

Esta festividad, cuyas raíces se remontan a la época colonial, forma parte de las expresiones culturales reconocidas por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2021, consolidándose como una de las tradiciones religiosas más representativas del país.