F1| Kimi Antonelli suma su quinto triunfo consecutivo en el Gran Premio de Mónaco

El joven piloto italiano se ratifica en el liderato de la temporada en la Fórmula 1.

Mónaco/El prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, su quinta victoria consecutiva en la temporada, y se escapa en el liderato del Campeonato Mundial de pilotos.

El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, fue escoltado en el podio por el británico Lewis Hamilton (Ferrari, segundo) y por el francés Isack Hadjar (Red Bull, tercero).

Antonelli escribió una línea en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en el ganador más joven del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas de cada temporada.

"Ha sido un fin de semana muy sólido. El equipo hizo un trabajo increíble y la carrera también lo fue. Ha sido uno de esos días raros en los que el ritmo fue fantástico y todo se desarrolló maravillosamente", se entusiasmó Antonelli.

En el caso de Hamilton, su segundo puesto le permite igualar el récord de ocho podios en Mónaco, que poseía el fallecido ícono brasileño Ayrton Senna.

El del domingo es un paso más en una temporada prácticamente perfecta de Antonelli, que suma ya cuatro pole positions y cinco victorias en seis Grandes Premios disputados.

En el Mundial de pilotos eso se traduce en 66 puntos de ventaja sobre Hamilton y en 68 sobre su compañero en Mercedes, el británico George Russell, que terminó fuera de los puntos luego de sufrir una sanción en el tramo final de la carrera.

- Sanción dolorosa para Checo Pérez -

Hamilton, siete veces campeón del mundo, evitó el descalabro de la Scuderia, que parecía tener cerrado un doble podio junto a Charles Leclerc.

Sin embargo, el piloto monegasco tuvo problemas en sus frenos y a falta de doce vueltas acabó impactando contra el muro en la última curva.

Hadjar, que sufrió problemas de motor, sumó en Mónaco el segundo podio de su carrera.

Por detrás, el francés Pierre Gasly (Alpine) había cruzado la línea de meta en tercera posición pero quedó finamente séptimo tras recibir dos sanciones de cinco segundos, por dos excesos de velocidad en boxes.

El tailandés Alex Albon (Williams), el francés Esteban Ocon (Haas) y el español Fernando Alonso (Aston Martin) completaron el Top 10.

Alonso había sido undécimo, pero adelantó un puesto por la sanción al mexicano Sergio Pérez, que había sido décimo, consiguiendo el que era el primer punto en la historia de la escudería Cadillac en la F1, pero una penalización le hizo caer al decimoquinto lugar.

Con su décimo lugar, Alonso dio a Aston Martin su primer punto de la temporada 2026.

"Tengo mucha fe en el equipo y en que el coche va a cambiar, lo veremos en cuatro o cinco carreras", estimó el veterano piloto asturiano, optimista de cara a la segunda mitad del curso.

Otro de los pilotos más frustrados de la jornada fue el cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen. Pese a salir desde la segunda posición, su monoplaza se quedó clavado en la salida por un problema mecánico y tuvo que abandonar en la primera vuelta.

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- Interrupción de la carrera -

Más allá de los resultados y los tiempos, el Gran Premio de Mónaco de este año estuvo marcado por una interrupción de la carrera durante una media hora, cuando faltaban diez vueltas para el final, debido al estado del asfalto en la última curva del circuito urbano.

El "safety car" salió tras el accidente de Leclerc en esa curva y la dirección de la carrera decidió ondear la bandera roja para inspeccionar el estado del asfalto en ese tramo, debido a que una placa de asfalto de la curva 19 dio muestras de estar muy dañada.

Tras intervenir para garantizar la seguridad en ese tramo y solucionar el problema, la carrera pudo reanudarse para unas últimas vueltas en las que Antonelli no soltó los mandos en ningún momento.

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