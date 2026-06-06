F1| Kimi Antonelli se queda con la 'pole position' del GP de Mónaco 2026

El joven piloto italiano marcó la pauta en la lucha por las posiciones para la carrera en el Principado.

Mónaco/El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá el domingo desde la pole position en el Gran Premio de Mónaco, sexta cita de las veintidós de la temporada de Fórmula 1, después de haber dominado la sesión de clasificación este sábado en las calles del Principado.

Antonelli logró su cuarta pole en seis Grandes Premios esta temporada. Superó en la sesión al cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari).

"Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble. Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo, ayer (viernes, en los ensayos libres) estábamos un poco por detrás y hoy (sábado) hemos logrado encontrar esas décimas que nos faltaban", afirmó el italiano.

Luego de un viernes de entrenamientos libres discretos, el italiano dominó este sábado los terceros ensayos antes de confirmar su buena forma en la clasificación, superando a Verstappen por apenas 43 milésimas de segundo.

Si logra evitar una mala salida, algo que le ha ocurrido esta temporada, tendrá por delante de sí una avenida hacia una nueva victoria con la que aumentar su ventaja en el Mundial.

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- Verstappen principal amenaza -

Para ello, deberá contener en la primera curva a Verstappen.

"Si me hubieran dicho ayer que estaría en la primera línea, no lo habría creído. Es extremadamente positivo, estoy muy feliz de estar delante y veremos mañana (domingo) qué pasa en la salida", avisó Mad Max.

El piloto local de este Gran Premio, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tuvo que contentarse con el cuarto puesto.

"No sé qué pasó con los frenos, el monoplaza fue muy irregular", lamentó Leclerc.

Un día después de su accidente en la primera sesión de los ensayos libres, el francés Isack Hadjar (Red Bull) confirmó su capacidad de reacción al conseguir el quinto lugar de la parrilla, delante del Mercedes de George Russell, que una vez más decepcionó.

"No sé que pasa, no tengo explicación. Quizás es mi forma de conducir lo que causa problemas al monoplaza en la clasificación porque desde hace tres carreras estoy lejos, mientras que al principio iba mejor", reflexionó el británico.

Los McLaren del australiano Oscar Piastri y del vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, terminaron séptimo y octavo, respectivamente, delante del francés Pierre Gasly (Alpine) y del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), que completaron el Top 10.

- Alonso carga contra los monoplazas -

La pole position de Antonelli supone la primera para un piloto Mercedes en Mónaco desde que lo lograse Hamilton en 2019 y la primera de un piloto italiano desde Jarno Trulli en 2004.

El compañero de Trulli en Renault en aquel año, Fernando Alonso, está atravesando 22 años después una de sus temporadas más aciagas al volante de su Aston Martin.

"Esta es la peor generación de monoplazas que he conducido en Mónaco", declaró contra los vehículos híbridos, luego de quedar en 21ª posición.

"Los vehículos híbridos no deberían correr. Tan simple como eso", añadió el asturiano, frustrado tras quedar eliminado en la Q1, junto a su compañero en Aston Martin, Lance Stroll.

Alonso, de 44 años, ha disputado en 21 ocasiones previas el GP del Principado, con dos victorias y dos pole positions en su palmarés.

Los dos Cadillac, incluido el del mexicano Sergio Pérez, y los dos Haas, quedaron también eliminados.

El público de Mónaco, que apoya masivamente al local Leclerc, celebró momentáneamente al final de la Q1 la pole provisional marcada por el piloto de Ferrari.

Pero Verstappen aguó la fiesta mejorando el tiempo del monegasco antes de que Antonelli, imparable esta temporada, diera un nuevo golpe sobre la mesa con el crono más rápido.