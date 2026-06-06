Mundial 2026| Alemania pierde a su jugador revelación, Lennart Karl

Alemania/El joven delantero alemán Lennart Karl, de 18 años y lesionado en el muslo izquierdo en el entrenamiento de su selección el viernes, fue declarado baja para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio) y fue reemplazado en la lista de convocados por Assan Ouédraogo.

"Lenny sufrió un desgarro muscular en el último entrenamiento y es baja (para el Mundial) por esa lesión. Le deseamos una pronta recuperación", indicó la Federación Alemana de fútbol (DFB) en su cuenta de Instagram.

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Karl, revelación de la última temporada con el Bayern Munich, fue seleccionado por primera vez por Alemania el pasado marzo y fue titular por primera vez con la Mannschaft en el amistoso ganado 4-0 a Finlandia el pasado domingo en Maguncia, donde dio una asistencia de gol.

Para paliar su ausencia, el seleccionador Julian Nagelsmann decidió llamar a Assan Ouédraogo, joven volante ofensivo del RB Leipzig, de 20 años. Solo ha disputado un partido con Alemania, el pasado noviembre contra Eslovaquia, frente a la que anotó un gol en el triunfo por 6-0.

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Ouédraogo se lesionó después de ese primer partido y estuvo de baja hasta finales de marzo, motivo por el cual no fue llamado para los amistosos de Alemania en ese mes.

La lesión de Karl se produjo en Estados Unidos, donde Alemania está ya concentrada para jugar el Mundial y donde este sábado tiene programado un amistoso de preparación ante Estados Unidos en Chicago.

En ese partido no estará el arquero Manuel Neuer (40 años), ya que Nagelsmann considera que "a su edad no necesita fase de preparación" y prefiere reservarle para el debut de Alemania en el Mundial, el 14 de junio en Houston contra Curazao.