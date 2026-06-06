Mundial 2026| Irán parte hacia México en medio de disputa con Estados Unidos por las visas

Turquía/La selección de fútbol iraní despegó este sábado desde Turquía rumbo a México para disputar el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio), después de una disputa pública en las últimas horas por los visados rechazados por Estados Unidos a varios integrantes de la delegación.

El avión que llevaba al Team Melli salió de Antalya y tiene previsto llegar el domingo a México.

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la participación de Irán en el Mundial llegó a ponerse en duda y la tramitación de los visados para su delegación se demoró hasta el punto que trasladaron su campo base de Tucson (Arizona, Estados Unidos) a Tijuana (México, junto a la frontera).

En la víspera, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en el país norteamericano, donde Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos.

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"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", respondió este sábado en la red social X la embajada de Irán en Turquía.

En su mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Según varios medios iraníes, entre ellos la web deportiva Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.

Un enviado especial de la televisión estatal a Turquía señaló que 15 "miembros del equipo administrativo y directivo" no han recibido su visado.

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Un responsable de la administración estadounidense confirmó el sábado que se concedieron "los visados necesarios para la participación de Irán en el Mundial, incluyendo los deportistas y el personal técnico indispensable".

"No dejaremos que el equipo iraní abuse de este sistema para hacer entrar clandestinamente a terroristas en Estados Unidos, bajo falsos pretextos", añadió ese responsable, sin entrar en más detalles.

Irán fue uno de los primeros equipos en clasificarse al Mundial 2026, pero su participación ha estado en seria duda en los últimos meses desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra ese país el 28 de febrero.

- Dos amistosos, dos triunfos -

El combinado iraní debe debutar en el torneo el 15 de junio en Los Ángeles, ciudad que albergará también el duelo ante Bélgica seis días después, el 21. El cierre en el grupo será el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

Durante su preparación en Turquía, Irán ha jugado dos amistosos de preparación y ha ganado ambos, primero por 3-1 a Gambia el 29 de mayo y después por 2-0 a Mali el jueves 4 de junio.

Unas horas después de haber confirmado que su país dejaría entrar a los futbolistas iraníes, Estados Unidos anunció nuevos ataques contra ese país, a pesar del alto el fuego teóricamente en vigor desde el 8 de abril.