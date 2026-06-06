Mundial 2026: Bélgica humilla a Túnez en amistoso previo al torneo | Goles y resumen

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Bruselas, Bélgica/Bélgica goleó 5-0 a Túnez este sábado en Bruselas en su segundo partido amistoso de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el jueves.

Leandro Trossard, reciente finalista de la Liga de Campeones europea con el Arsenal, abrió el marcador en el minuto 28 y luego se sumaron al festival anotador Charles De Ketelaere (53'), Kevin De Bruyne (65'), Dodi Lukebakio (85') y Nicolas Raskin (87').

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Los tunecinos jugaron la última media hora con diez hombres por la expulsión de Ismaël Gharbi (62'), después de una segunda tarjeta amarilla.

El equipo belga, dirigido por el francés Rudi Garcia, había vencido 2-0 a Croacia el martes en un amistoso en Rijeka, en su primer duelo preparatorio para la Copa del Mundo.

Los Diablos Rojos, terceros del Mundial de Rusia 2018, se disponen ahora a volar hacia Estados Unidos para competir dentro del Grupo G del torneo ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Túnez, por su parte, jugará en el Grupo F ante Países Bajos, Japón y Suecia.

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