Mundial 2026: Irán vence a Mali en amistoso antes de viajar a México

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Estambul, Turquía/La selección de fútbol de Irán, que tiene previsto volar el sábado rumbo a México para establecer su campo base allí antes del Mundial (11 de junio-19 de julio), venció 2-0 a Mali en un amistoso preparatorio, este jueves en Antalya, en el sur de Turquía.

El Team Melli, que ya había ganado la semana pasada a Gambia (3-1) en otro duelo preparatorio, se adelantó en el minuto 12 por medio de Saeid Ezatolahi y en el 55' sentenció el defensa Ramin Rezaeian.

El partido se jugó a puerta cerrada y sin presencia de periodistas en la tribuna.

Los jugadores iraníes, que obtuvieron esta semana sus visados para México, donde establecerán su base en Tijuana, esperan recibir ahora los visados para Estados Unidos, país donde debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos, contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

Preguntado sobre ese asunto por la AFP, el servicio de prensa del equipo iraní no respondió.