F1: Norris domina a los Ferrari y arranca la pole en Hungaroring; Hamilton y Antonelli sancionados

El triunfo parcial del bólido naranja de Norris supuso además la primera pole que se le escapa en la temporada al equipo Mercedes, que se vio superado este sábado por la competencia.

Budapest, Hungría/Dominador en los últimos ensayos libres y en la sesión de clasificación, el piloto británico Lando Norris (McLaren) aseguró este sábado la pole en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, superando a los ambiciosos Ferrari.

Horas después de la conclusión de la clasificación, el piloto ingles de Ferrari Lewis Hamilton y el actual líder del Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes) fueron sancionados con tres posiciones de retraso en la parrilla de salida del domingo.

Dominantes el viernes en los libres, Hamilton y el monegasco Charles Leclerc (2º en la parrilla) llegaban a la clasificación con la pole position en el punto de mira, pero Norris, vigente campeón del mundo, arrebató en el último instante la pole a su compatriota... por solo doce milésimas de segundo.

"Estoy muy feliz por estar de nuevo en lo alto", declaró Norris tras hacerse con la 17ª pole de su carrera. "Fue una sesión dura y los Ferrari fueron muy rápidos. Ha sido duro todo el fin de semana pero hemos sido rápidos y nuestras mejoras han ayudado, es genial estar en la pole especialmente en este trazado".

Con su crono de 1:17,207, Norris dejó helado a Hamilton, rey absoluto del trazado húngaro con los récords de ocho victorias y nueve pole position, quien quedó visiblemente decepcionado con el resultado, y buscará resarcirse el domingo.

Aunque el siete veces campeón del mundo británico tendrá que tomar la salida desde la quinta posición, sancionado por haber perturbado la sesión del australiano Oscar Piastri (McLaren).

En la primera curva, Hamilton se encontró efectivamente en la trayectoria de Piastri, que acababa de iniciar una vuelta rápida, y tuvo que abortar su intento tras esa molestia.

"Me avisaron literalmente cuando estaba justo detrás de mí y no tenía ni idea de que venía lanzado. Obviamente no fue intencionado", explicó el inglés en rueda de prensa.

A pesar de estas explicaciones, Hamilton no pudo evitar la sanción y saldrá desde la quinta posición, justo detrás de... Piastri.

Sin pole para Mercedes -

El triunfo parcial del bólido naranja de Norris supuso además la primera pole que se le escapa en la temporada al equipo Mercedes, que se vio superado este sábado por la competencia.

El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, saldrá desde la séptima posición, penalizado por no haber aminorado la marcha lo suficiente con bandera amarilla y saldrá desde la séptima posición.

El italiano, que iba bien encaminado para asegurarse un puesto en la primera fila, tuvo mala suerte, ya que Verstappen hizo un trompo justo delante de él en la última curva, obligándolo a frenar, pero no lo suficiente según los comisarios.

Su compañero George Russell saldrá sexto.

Primera Q2 del año para Aston Martin -

Luego de los tímidos avances mostrados el viernes, el sábado llegó el primer resultado que demuestra una mejoría de los Aston Martin.

El veterano piloto español Fernando Alonso logró superar el corte de Q1 y situar su bólido verde entre los 16 más rápidos de la clasificación, logrando colar uno de los dos monoplazas de la escudería en la Q2 de un Gran Premio por primera vez en 2026.

Luego de quedar eliminado en esa segunda ronda, Alonso saldrá desde la 16º posición el domingo. También fueron eliminados en esta ronda el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), 13º y 14º, respectivamente.

Aston Martin estrena este fin de semana mejoras aerodinámicas con el objetivo de reconducir un inicio de temporada catastrófico, que ha condenado a menudo a Alonso y a su compañero, el canadiense Lance Stroll, a las últimas posiciones de la parrilla o al abandono.

Peor le fue a su compatriota Carlos Sainz (Williams) y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que no superaron el primer corte y saldrán 18º y 22º, respectivamente.