Mantienen aviso de vigilancia por altas temperaturas y se prevé llegada de onda tropical #11

Las condiciones del tiempo podrían cambiar durante el fin de semana. Los especialistas informaron que la onda tropical #11 de la temporada se aproxima al territorio nacional.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por altas temperaturas, luego de que durante este jueves gran parte de la población percibiera un aumento en la sensación térmica.

De acuerdo con los pronósticos, las condiciones de calor continuarán hasta este viernes debido al ingreso de una masa de aire seco y a la presencia de flujos de viento que estarían limitando la formación de tormentas abundantes en el territorio nacional.

“Se está observando para hoy y todavía aparte del día de mañana se estaría desplazando una masa en seco, lo cual, junto con algunos flujos de viento que estarían inhibiendo las condiciones favorables para abundantes tormentas en el país, se estaría dando esta condición de cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la mañana y de igual manera gran parte de la tarde”, explicó Emanuel Velásquez, pronosticador del Imhpa.

Sin embargo, las condiciones del tiempo podrían cambiar durante el fin de semana. Los especialistas informaron que la onda tropical #11 de la temporada se aproxima al territorio nacional y podría ingresar a Panamá durante el sábado.

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Actualmente, el fenómeno se encuentra sobre Venezuela y mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas.

“Habrá un cambio drástico en las condiciones del tiempo y es ahora mismo se mantienen vigilancia, lo que es la onda tropical #11 y #12 de la temporada. Las mismas están sobre territorio venezolano, pero se prevé que la primera onda tropical esté incursionando sobre territorio panameño para el día sábado”, señaló Velásquez.

Ante estos cambios, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas ante posibles lluvias y variaciones en las condiciones climáticas.

Con información de Yamy Rivas