¿Siente más calor de lo normal? Imhpa explica por qué aumentan las temperaturas

También se prevé una incursión de polvo del Sahara, fenómeno que podría incrementar aún más la sensación de calor.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene activo un aviso de vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica elevada en gran parte del país, condición que se extenderá hasta este domingo.

La meteoróloga Pilar López explicó que la medida responde a la baja probabilidad de lluvias en el territorio nacional, lo que provocará una mayor incidencia de radiación solar y, en consecuencia, un aumento en la sensación térmica.

“Vamos a tener en gran parte del país pocas probabilidades de lluvias. Esto va a generar mayor incidencia solar y también va a traducirse en una sensación térmica elevada”, indicó.

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López agregó que también se prevé una incursión de polvo del Sahara, fenómeno que podría incrementar aún más la sensación de calor.

Según detalló, para este viernes se esperan temperaturas máximas entre 34°C y 36°C en algunos sectores del país, especialmente en provincias centrales y en la región metropolitana, donde se registraría una sensación térmica más alta.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población:

Beber agua constantemente para mantenerse hidratado.

Utilizar bloqueador solar.

Vestir ropa ligera y de colores claros.

El Imhpa exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, principalmente durante las horas de mayor exposición solar.

Con información de Yamy Rivas