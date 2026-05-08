Emiten aviso de prevención por mar de fondo en el Pacífico panameño
El aviso estará vigente desde las 12:00 p.m. de este viernes 8 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 11 de mayo de 2026.
Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el incremento del oleaje asociado a un evento de mar de fondo moderado en el litoral Pacífico panameño.
De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente desde las 12:00 p.m. de este viernes 8 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 11 de mayo de 2026.
Según un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén oleajes con períodos entre 17 y 19 segundos, condición que podría generar fuertes rompientes y corrientes de resaca en sectores del Pacífico occidental, central y oriental.
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Sinaproc advirtió que estas condiciones representan riesgos para bañistas, pescadores artesanales, operadores turísticos, embarcaciones menores y comunidades ubicadas en zonas costeras vulnerables.
Ante esta situación, la entidad emitió las siguientes recomendaciones preventivas:
- Evitar ingresar al mar si se observa oleaje elevado o corrientes inusuales.
- No bañarse en playas solitarias o sin vigilancia.
- Suspender actividades recreativas acuáticas durante períodos de fuerte oleaje.
- Mantener vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores en áreas costeras.
- Verificar las condiciones marítimas antes de zarpar, en el caso de pescadores artesanales y embarcaciones menores.
- Atender las advertencias emitidas por las autoridades marítimas y los estamentos de seguridad.
- Alejarse de áreas rocosas, muelles y zonas donde las olas rompen con fuerza.
- Tener identificado un sitio seguro en caso de incremento repentino del oleaje.
- Reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.