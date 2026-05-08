Emiten aviso de prevención por mar de fondo en el Pacífico panameño

El aviso estará vigente desde las 12:00 p.m. de este viernes 8 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 11 de mayo de 2026.

Cierran playas en distintos puntos por mar de fondo / Redes: Sinaproc
Danna Durán - Periodista
08 de mayo 2026 - 16:56

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el incremento del oleaje asociado a un evento de mar de fondo moderado en el litoral Pacífico panameño.

De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente desde las 12:00 p.m. de este viernes 8 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 11 de mayo de 2026.

Según un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén oleajes con períodos entre 17 y 19 segundos, condición que podría generar fuertes rompientes y corrientes de resaca en sectores del Pacífico occidental, central y oriental.

🔗Puedes leer: Partículas de Polvo del Sahara llegan a Panamá y se mantendrán todo el fin de semana

Sinaproc advirtió que estas condiciones representan riesgos para bañistas, pescadores artesanales, operadores turísticos, embarcaciones menores y comunidades ubicadas en zonas costeras vulnerables.

Ante esta situación, la entidad emitió las siguientes recomendaciones preventivas:

  • Evitar ingresar al mar si se observa oleaje elevado o corrientes inusuales.
  • No bañarse en playas solitarias o sin vigilancia.
  • Suspender actividades recreativas acuáticas durante períodos de fuerte oleaje.
  • Mantener vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores en áreas costeras.
  • Verificar las condiciones marítimas antes de zarpar, en el caso de pescadores artesanales y embarcaciones menores.
  • Atender las advertencias emitidas por las autoridades marítimas y los estamentos de seguridad.
  • Alejarse de áreas rocosas, muelles y zonas donde las olas rompen con fuerza.
  • Tener identificado un sitio seguro en caso de incremento repentino del oleaje.
  • Reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.

Noticias relacionadas

Caída de árboles durante lluvias genera temor en residentes de San Miguelito Clima en Panamá: Calor intenso y lluvias puntuales en zonas montañosas prevé el Imhpa

Temas relacionados

Sinaproc IMHPA Mar de fondo aviso de prevención
Si te lo perdiste
Lo último
stats