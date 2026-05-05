Caída de árboles durante lluvias genera temor en residentes de San Miguelito

Estadísticas de los bomberos revelan que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 429 incidentes, lo que refleja un aumento significativo.

Ciudad de Panamá/Las fuertes lluvias registradas recientemente han vuelto a poner en evidencia los riesgos que enfrentan residentes de zonas vulnerables en el distrito de San Miguelito, donde la caída de árboles sobre viviendas se ha convertido en una preocupación constante.

En el corregimiento de Arnulfo Frías, la señora Ana vivió momentos de angustia el pasado viernes, cuando un fuerte aguacero provocó que un árbol cayera sobre su casa mientras ella se encontraba fuera.

“Como a eso de las cuatro de la tarde me informaron que un árbol de mamón cayó arriba de mi casa. Cuando regresé, estaba mi hermano, que es discapacitado”, relató.

Gracias a la rápida intervención de una vecina, el hermano de Ana, quien es una persona con discapacidad, logró ser rescatado y se mantuvo a salvo mientras ella retornaba a la vivienda tras el incidente.

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Este tipo de emergencias, según residentes del área, es frecuente durante episodios de lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento, lo que mantiene a las familias en constante incertidumbre ante la posibilidad de que un árbol colapse sobre sus hogares.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, los árboles de mango, caucho y caobo son los que presentan mayor cantidad de reportes de caída. Un vocero explicó que el riesgo aumenta cuando el suelo se encuentra saturado de agua, ya que el peso del árbol y la falta de firmeza en la tierra facilitan su desplome.

Por su parte, el capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Humberto de León, advirtió que existen señales de alerta que pueden ayudar a prevenir estos incidentes. Entre ellas mencionó los árboles inclinados, así como aquellos que presentan huecos o están secos, los cuales representan un peligro inminente.

Estadísticas del Cuerpo de Bomberos indican que en 2025 se reportaron 286 caídas de árboles a nivel nacional. Sin embargo, en lo que va de 2026 ya se contabilizan 429 incidentes, lo que refleja un aumento significativo y refuerza el llamado de las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar tragedias.

Con información de Yenny Caballero