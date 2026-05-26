Altas temperaturas elevan demanda de energía y aumentan uso de aires acondicionados
El coordinador de electricidad de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, Carlos Iglesias, explicó que el país se acerca nuevamente a niveles de demanda similares a los registrados durante el fenómeno de El Niño de 2023.
Ciudad de Panamá, Panamá/Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en Panamá están provocando un incremento sostenido en el consumo de energía eléctrica, principalmente por el mayor uso de aires acondicionados y otros equipos domésticos, según especialistas del sector energético.