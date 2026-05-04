Extienden aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá

Este aviso se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo 7 de mayo de 2026.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la ciudadanía sobre la extensión del aviso de prevención ante condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias significativas y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un escenario propicio para el desarrollo de lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Este aviso se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo 7 de mayo de 2026.

Entre las regiones bajo aviso se encuentran:

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala

Ambas vertientes marítimas del país.

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Las autoridades explicaron que estas condiciones estarán influenciadas por un flujo de viento con alto contenido de humedad que interactúa con sistemas atmosféricos, favoreciendo la ocurrencia de lluvias durante diferentes momentos del día, con mayor intensidad en horas de la tarde y la noche.

Sinaproc advirtió sobre posibles afectaciones como crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables, deslizamientos de tierra, caída de árboles y afectaciones al tendido eléctrico, además de ráfagas de viento.

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, asegurar objetos sueltos en las viviendas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.