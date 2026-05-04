Clima en Panamá: Aguaceros moderados a fuertes afectarán gran parte del país

Panamá/Aguaceros de moderados a fuertes marcarán las condiciones del tiempo en gran parte del país durante las próximas horas, con mayor intensidad en la vertiente del Pacífico y episodios intermitentes en el Caribe, de acuerdo con el pronóstico oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, desde la madrugada hasta las primeras horas de la tarde se esperan lluvias y chubascos aislados intermitentes desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas. Estas condiciones tenderán a disminuir durante la tarde, aunque volverán a intensificarse en horas de la noche.

Para el Pacífico, el panorama será variable desde tempranas horas. Durante la madrugada y la mañana se prevén chubascos aislados en zonas del norte de Panamá y Panamá Oeste, mientras que en el Golfo de Panamá se esperan aguaceros moderados con posibilidad de desplazarse hacia Herrera, Los Santos y Darién.

En horas de la tarde, el pronóstico advierte sobre un incremento en la intensidad de las lluvias. “En la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes dispersos a lo largo de la vertiente con posibilidad de ser muy fuertes en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí”, indica el comunicado.

Para la noche, se espera un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lluvias sobre el Golfo de Panamá que podrían extenderse hacia zonas costeras.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21.5°C y 24°C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender entre 12°C y 20°C. Las máximas se mantendrán entre 31.0°C y 33.5°C, con valores cercanos a 25°C en la Cordillera Central.

En cuanto a los vientos, se prevé un patrón débil entre noroeste y noreste, que cambiará hacia componente sur durante la tarde en el Pacífico Oriental y provincias centrales, lo que favorece la formación de tormentas. Las velocidades no superarán los 20 kilómetros por hora, aunque no se descartan ráfagas durante los eventos de lluvia.

Las condiciones marítimas se mantienen dentro de parámetros moderados. En el Caribe se esperan olas entre 0.5 y 1.3 metros de altura, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 0.3 y 1.0 metros.

El informe también advierte sobre niveles de radiación ultravioleta entre moderados y altos en el territorio nacional, con valores muy altos a extremos en zonas marítimas.