Se mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 4 de mayo, informa Instituto de Meteorología

Advierten a la población sobre aguaceros, ráfagas de viento y actividad eléctrica en varias regiones del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que se mantiene un aviso de vigilancia hasta el 4 de mayo ante la posibilidad de lluvias y tormentas en las próximas horas.

El aviso abarca principalmente las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la región de Azuero, donde se prevé la generación de aguaceros acompañados de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y horas de la noche.

Rafael Morán, meteorólogo del Imhpa, explicó que las lluvias podrían continuar durante la noche de este sábado 2 de mayo. Para el domingo, se esperan cielos parcialmente nublados en horas de la mañana, pero con incremento de los aguaceros hacia la tarde.

Morán aclaró que estas condiciones son típicas del mes de abril y que, aunque aún no ha iniciado formalmente la temporada lluviosa, el país se encuentra en una fase de transición entre la época seca y la lluviosa.

El aviso también advierte sobre posibles crecidas repentinas de ríos, ráfagas de viento que podrían provocar el desprendimiento de objetos vulnerables, así como descargas eléctricas de nube a tierra.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que se mantienen favorables para este fin de semana, aunque recomendó precaución debido al posible desarrollo de tormentas.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas preventivas, evitar cruzar o ingresar a calles inundadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Asimismo, recordaron a los conductores respetar los límites de velocidad y extremar precauciones.

Con información de Jessica Román