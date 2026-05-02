Clima en Panamá: Lluvias y tormentas para este sábado 2 de mayo, pronostica el Instituto de Meteorología

En ambas vertientes marítimas se estiman olas cercanas a 1.50 metros, manteniéndose condiciones favorables para actividades en el mar.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que este sábado 2 de mayo se esperan aguaceros con tormentas en gran parte del país, producto del alto contenido de humedad y el calentamiento diurno.

Las precipitaciones tenderán a intensificarse en horas de la tarde, con mayor incidencia hacia el occidente del país, donde podrían registrarse lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Durante la noche, las lluvias persistirán en sectores de las tierras bajas de Chiriquí, el sur de Veraguas, la Península de Azuero y el Golfo de Panamá. En el resto del territorio predominarán cielos parcialmente nublados.

En la vertiente del Caribe, se prevén lluvias aisladas en Guna Yala y Colón durante la mañana, con incremento de la inestabilidad atmosférica en la tarde y lluvias dispersas en la noche.

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Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 26°C y 32°C, con valores ligeramente superiores en zonas de menor altitud. Los vientos serán variables, entre 0 y 15 km/h, aunque durante los aguaceros podrían registrarse ráfagas más intensas capaces de provocar caída de árboles y afectaciones puntuales.

Condiciones marítimas y radiación

En ambas vertientes marítimas se estiman olas cercanas a 1.50 metros, manteniéndose condiciones favorables para actividades en el mar. El índice de radiación UV se ubicará entre 5 y 7, lo que representa niveles moderados a altos durante el día.

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