Trump anuncia que jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, 'Niño' Guerrero, murió en un ataque de EEUU

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

Caracas, Venezuela/El presidente Donald Trump anunció la muerte del jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, Héctor "Niño" Guerrero, una de las principales organizaciones criminales de América Latina, en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con Venezuela.

"El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió Trump este viernes en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

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Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", añadió Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista. La banda criminal opera en varios países de América Latina.