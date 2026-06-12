Mundial 2026 | Brasil vs Marruecos: Conoce dónde ver gratis este partido del Grupo C

Panamá/Uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026 se vivirá este sábado 13 de junio cuando Brasil y Marruecos se midan en un duelo de alto voltaje correspondiente al Grupo C.

El encuentro se disputará en New Jersey desde las 5:00 PM y podrá seguirse en televisión abierta a través de TVN y TVMAX, también por streaming en TVN Pass y para quienes prefieran el relato radial, la señal de TVN Radio 96.5 FM tendrá la cobertura completa.

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Brasil, en busca de su sexta estrella

La Verdeamarela llega al torneo como uno de los grandes favoritos al título. Los dirigidos por su seleccionador vienen de tres victorias consecutivas en amistosos en las que anotaron un total de 11 goles, una muestra clara del poderío ofensivo que los acompaña. Brasil es el equipo con más partidos (114) y más victorias (76) en la historia de los Mundiales, y busca su sexto título, el primero desde 2002. Un dato que alimenta la ilusión: la última vez que Estados Unidos organizó el torneo, en 1994, fue precisamente Brasil quien se coronó campeón.

Marruecos, el equipo que llegó para quedarse

Los Leones del Atlas no son ninguna sorpresa. El equipo que deslumbró al mundo llegando a las semifinales de Qatar 2022 ha demostrado que aquella actuación no fue casualidad. Marruecos clasificó al torneo con pleno de victorias en las eliminatorias (8 de 8), ganó la Copa Árabe y llegó a la final de la Copa África de Naciones. Desde entonces, el conjunto de Mohamed Ouahbi llega invicto en sus últimos cinco amistosos (3 victorias, 2 empates), incluyendo un empate 1-1 ante Noruega en su último ensayo.

Cara a cara e historial

En los tres antecedentes directos, Brasil se impone con dos victorias ante una derrota. Sin embargo, el resultado más reciente favoreció a Marruecos, que venció a la Verdeamarela 2-1 en un amistoso de 2023, lo que demuestra que los africanos no le tienen ningún complejo a los sudamericanos.

Datos que no puedes ignorar

Brasil llega a este partido con una racha de 20 partidos inaugurales de Mundial sin derrota (17 victorias, 3 empates). Por su parte, Marruecos ha mantenido el arco en cero en la primera mitad en cada uno de sus últimos 24 partidos, lo que anticipa un inicio de juego muy cerrado y estratégico. No obstante, los Leones del Atlas nunca han ganado su partido inaugural en un Mundial (3 empates, 3 derrotas), una estadística que querrán romper este sábado.

Jugadores a seguir y bajas

Por Brasil, todos los ojos estarán puestos en Vinícius Júnior, quien llega con tres participaciones en gol en sus últimos tres partidos (2 goles, 1 asistencia) y tiene el hábito de abrir el marcador. Además, Neymar reporta buena evolución tras una lesión en la pantorrilla y podría estar disponible. Por Marruecos, Brahim Díaz llega en buen momento con tres intervenciones en gol en sus últimos cinco partidos, aunque los africanos sufrirán las bajas de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli por lesión, mientras que Noussair Mazraoui es duda tras salir lastimado ante Noruega.

Fuente: Flashscore.