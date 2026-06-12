Fanlyc activa jornada de recaudación para continuar ayudando a niños con cáncer

De acuerdo con Fanlyc, el 60 % de los casos de cáncer infantil que manejan corresponden a leucemia, mientras que el segundo grupo más frecuente son los tumores en niños y adolescentes.

Ciudad de Panamá/La Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc) hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar las iniciativas que permiten brindar atención y acompañamiento a niños diagnosticados con estas enfermedades y a sus familias.

Actualmente, la organización atiende a más de 600 niños, quienes requieren diferentes servicios durante sus tratamientos. De acuerdo con Fanlyc, el 60% de los casos de cáncer infantil que manejan corresponden a leucemia, mientras que el segundo grupo más frecuente son los tumores en niños y adolescentes.

Como parte de esta campaña de recaudación, voluntarios de la fundación estarán este sábado en las calles, comercios y supermercados del país solicitando donaciones. Los colaboradores estarán debidamente identificados con suéteres, gorras y alcancías oficiales de Fanlyc.

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La directora ejecutiva de Fanlyc, Leslie Ducruet, explicó que muchos de los pacientes llegan desde diferentes puntos del país y necesitan apoyo adicional para poder continuar sus tratamientos.

“Niños que vienen de todo el país y que necesitan atenderse en los hospitales y requieren un lugar donde hospedarse, comida, medicamentos y transporte, así como muchos otros servicios”, señaló Ducruet.

La jornada contará con la participación de más de 2,500 voluntarios, quienes estarán distribuidos en distintos puntos en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Por su parte, familiares de pacientes destacaron la importancia del respaldo que reciben de la fundación. Meivis Corrales, madre de Valery, aseguró que el apoyo de Fanlyc ha sido fundamental durante el proceso de tratamiento.

“A lo largo del tiempo, hemos recibido muy buenas atenciones por parte de Fanlyc tanto como de medicamentos como pasajes y estadías y eso es algo muy importante a través de las recolecciones que se hacen porque es para el bienestar de los niños con leucemia y cáncer”, expresó.

Fanlyc reiteró que cada aporte contribuye a garantizar medicamentos, hospedaje, transporte y otros recursos necesarios para los niños que enfrentan esta enfermedad y sus familias.

Con información de Yenny Caballero