Mundial 2026 Estados Unidos vs Paraguay | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/La selección de Estados Unidos fue ampliamente superior durante los primeros 45 minutos frente a Paraguay, reflejando su dominio tanto en la posesión del balón como en la generación de ocasiones de gol.

Control absoluto del balón

El conjunto estadounidense controló el encuentro con un 71% de posesión, frente al 29% de Paraguay. Además, mostró una gran precisión en la circulación del balón, completando el 89% de sus pases (293 de 330), mientras que los sudamericanos registraron un 70% de efectividad (92 de 132).

Las ocasiones estuvieron del lado norteamericano

Las estadísticas ofensivas evidencian la superioridad de Estados Unidos. Los locales acumularon 7 remates, de los cuales 4 fueron a portería, mientras que Paraguay apenas generó 2 disparos y solo 1 entre los tres palos.

El dato más revelador es el de las grandes oportunidades de gol, donde Estados Unidos creó 4 ocasiones claras, mientras que Paraguay no registró ninguna. Además, los estadounidenses sumaron 26 toques dentro del área rival, por apenas 2 de los paraguayos.

La diferencia también se refleja en el xG

Los números de goles esperados (xG) favorecen ampliamente a Estados Unidos con 0.80, frente al 0.09 de Paraguay. El xG a puerta (xGOT) también muestra una clara ventaja para los norteamericanos (1.70 contra 0.37).

Paraguay resiste gracias a su arquero

A pesar del dominio rival, Paraguay se mantiene en el partido gracias a la actuación de su guardameta, quien realizó 2 atajadas para evitar una diferencia mayor en el marcador.

Resumen del primer tiempo

Posesión: Estados Unidos 71% - 29% Paraguay.

Estados Unidos 71% - 29% Paraguay. Remates: Estados Unidos 7 - 2 Paraguay.

Estados Unidos 7 - 2 Paraguay. Remates a puerta: Estados Unidos 4 - 1 Paraguay.

Estados Unidos 4 - 1 Paraguay. Grandes ocasiones: Estados Unidos 4 - 0 Paraguay.

Estados Unidos 4 - 0 Paraguay. xG: Estados Unidos 0.80 - 0.09 Paraguay.

Estados Unidos 0.80 - 0.09 Paraguay. Toques en el área rival: Estados Unidos 26 - 2 Paraguay.

Estados Unidos fue el claro dominador de la primera mitad, mientras que Paraguay deberá ajustar su funcionamiento ofensivo si quiere competir en el complemento.