Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá debuta ante Cuba en la Súper Ronda del béisbol

Los canaleros, dirigidos por Alberto Macré, llegan invictos tras vencer a México, Nicaragua y Colombia en la fase regular, y buscan romper una sequía de medallas de más de 20 años.

Panamá/La selección panameña de béisbol llega en gran momento a la fase decisiva de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los dirigidos por el manager Alberto Macré debutan mañana martes en la Súper Ronda ante Cuba, como local en el Estadio Juan Marichal de Santo Domingo, en un partido programado para las 2:00 p.m.

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Panamá llega a esta instancia con un récord perfecto de 3-0, tras superar en la fase de grupos a México, Nicaragua y Colombia, esta última en un cierre en blanco de 3-0 en el que el derecho Kevin Miranda fue la figura desde el montículo con 6.1 entradas de labor, respaldado por Alberto Guerrero y Gilberto Chú en el bullpen. Ese triunfo selló el boleto invicto de los canaleros a la ronda de medallas.

El calendario de la Súper Ronda continúa el miércoles, cuando Panamá vuelva a hacer de local frente a República Dominicana, anfitriona del certamen, también en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 6:00 p.m. El cierre de la actividad llegará el jueves ante Puerto Rico, nuevamente como local, con lanzamiento programado para las 2:00 p.m.

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El formato del torneo establece que los dos mejores equipos al finalizar la Súper Ronda disputarán la medalla de oro y el boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, mientras que el tercer y cuarto lugar se enfrentarán por la medalla de bronce. Los juegos por las preseas están programados para el viernes 7 de agosto.

En los encuentros entre equipos que llegaron con el mismo puesto de clasificación de sus respectivos grupos, se realizó un sorteo para determinar la condición de local, como es el caso de Panamá en sus tres compromisos. Además, los resultados de la Ronda de Apertura entre los tres equipos que avanzaron a la Súper Ronda desde un mismo grupo se mantendrán vigentes y serán tomados en cuenta para definir tanto a los cuatro clasificados a la Ronda Final como la clasificación general de la competencia.

Con una rotación reforzada por lanzadores de experiencia en Grandes Ligas como Darío Agrazal y el zurdo Davis Romero, Panamá buscará en Santo Domingo un hito histórico: subir al podio del béisbol centroamericano y caribeño por primera vez en más de 20 años.

Con información de Fedebeis

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